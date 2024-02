I Borghi più Belli d’Italia in Umbria | presentata la nuova guida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 febbaio 2024 – Laedizione dellaregionale, curata dal brand di promozione territoriale About– da anni attivo con eventi e pubblicazioni – riprende e amplia la precedentedel 2020 ideata dall’allora presidente regionale Antonio Luna. Oltre ai nuovientrati a far parte dell’associazione, si annovera infatti l’assoluta novità della traduzione in cinese, che arricchisce e potenzia l’immagine turistica dell’, la regione con il più alto numero diiscritti dell’intera Penisola. La, seppur in formato tascabile, presenta i- con la loro storia, i punti di interesse turistico, gli appuntamenti annuali e le prelibatezze da assaggiare – con foto accattivanti e dovizia di ...