I Bnkr44 a Sanremo 2024 | “Prima dei live? Ci abbracciamo come scimmie”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Iarrivano al Festival dicon la consapevolezza delle proprie radici. Un punto di forza non certo scontato, anche e soprattutto perché la band lo vuole mantenere. Addosso felpe e sciarpe con la scritta "Villanova", frazione di Empoli dalla quale provengono, nell'accento la Toscana più profonda e appassionata e negli occhi la luce di chi sa di essere al centro di un'occasione unica ma da cogliere senza snaturare la propria natura. Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico gheray0, ovvero inasce il vostro progetto? "Per caso, non avevamo inizialmente la volontà di creare questo progetto. Ci siamo trovati al "bunker" di Villanova, posto che già frequentavamo. Ognuno faceva musica per i fatti propri e poi abbiamo iniziato a ...

Sanremo , 4 febbraio 2024 – “Non ci fa paura niente! Siamo in 6 sul palco più il nostro manager, da soli è un conto ma in sette il peso si gestisce ... (lanazione)

“Governo punk” , il testo della canzone di Bnkr44 a Sanremo 2024 . Il brano è incartato in un mix di pop e rock, che in un testo pieno di accostamenti ... (blogtivvu)

Le canzoni in gara, gli ospiti, il programma serata per serata: la guida completa della kermesse in onda da martedì 6 a domenica 11 febbraio ...Come per l'edizione 2023, tre i Giovani che si sono sfidati il 19 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e che hanno ottenuto un posto in gara tra i Big: Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. I titoli ...Sanremo 2024 si accende con energia e passione, radunando sotto i riflettori del Teatro Ariston un insieme di voci che daranno vita a cinque serate indimenticabili. Dal 6 al 10 febbraio, la musica div ...