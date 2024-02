I block devils prendono il primo set poi sulla squadra umbra cala il buio

Gli uomini dell'ex Anastasi approfittano della giornata non positiva dei Block Devils e si impongono in quattro set. Solè ammette: "Loro più bravi" ...Battuta d’arresto in campionato per la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devols del presidente Sirci cadono in quattro set al Pala Banca Sport contro i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza, ...Ritorna il campionato e ritorna a viaggiare la Sir Susa Vim Perugia. Dopo la vittoria in Coppa Italia, ecco di nuovo la Superlega per i Block Devils che, dopo l’allenamento tecnico di stamattina al ...