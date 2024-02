Huijsen | primo gol in Serie A | la formula del prestito dalla Juventus | c'è un possibile sconto

Il primo tempo della partita allo Stadio Olimpico è terminato con la Roma in vantaggio sul Cagliari per 2-0. Non appena l'arbitro Marcenaro ha fischiato l'inizio della partita, ...La Roma allunga in casa contro il Cagliari. Al 59’ corner dalla destra di Paredes, Huijsen svetta in area e batte Scuffet per il 4-0. Primo gol in Serie A per il difensore olandese in prestito dalla ...Di Carlos Alcaraz è `contento`. Poi però fa capire che servirà tempo prima di vederlo con un ruolo da protagonista. Così come servirà tempo per Tiago Djalò..