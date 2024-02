Hong Kong aspetta Messi ma lui non gioca | l' ira dei tifosi che hanno pagato 600 euro per vederlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 febbraio 2024 – C'è chi farebbe qualsiasi cosa per vederre il suo idolo. Anche pagare 600. Peccato che non sempre i sogni si avverano, anche se si è sborsato una bella somma per far sì che diventassero realtà. E' quanto accanto addove Lionelera atteso con grande trepidazione salvo poi "disertare" l'amichevole organizzata contro una rappresentativa locale. La stella argentina e otto volte Pallone d'Oro avrebbe dovutore con la maglia dell'Inter Miami ma un infortunio muscolare l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco. La promessa dida vicino aveva spinto gli appassionati a spendere tra i 125 e i 600e non appena è stato chiaro che la Pulce non sarebbe stata della partita, sono iniziati i fischi e ...