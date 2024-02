“Ho un cancro all’utero” | l’annuncio shock della famosa attrice Poi l’assurda verità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 febbraio 2024) News Tv, La moindiana Poonam Pandey è stata la protagonista di un caso che ha fatto molto discutere negli scorsi giorni. Sui canali social dell’e moPoonam Pandey era stato pubblicato un post consua morte, causata di un tumore. La notiziaha suscitato un enorme cordoglio dei fan dato che la moha un cospicuo numero di followers sul suo profilo Instagram. Poco dopo si è però scoperto che le cose non stavano così e che la mortedonna era stata “inscenata”. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: Kledi Kadiu,strappalacrime sul figlio a “Verissimo”: ecco come sta il bambino Leggi anche: Tv in lutto: morto il famoso conduttore, ha lottato fino ...