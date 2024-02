Ho snobbato per anni la pizza romana Chiedo scusa

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Hoperla, la consideravo mediocre rispetto alla tonda napoletana. Quando sono arrivata a Roma da studente la mangiavo perché la trovavo economica. Purtroppo per diverso tempo l’ho considerata un piatto di serie b (maledette mode gourmet, colpa mia). Poi, boh, a un certo punto ho iniziato a volergli bene. Ma niente di serio. Da studente mi piaceva quella di Formula 1 a San Lorenzo. I tavoli fuori, stretti stretti, in fila sulla pedana che scivolava lungo il marciapiede. Sopra la testa l'insegna luminosa bianca, blu e rossa. Birrette e lieviti che ti gonfiavano come un pallone. Un chiacchiericcio snervante. Niente di entusiasmante, ma lascrocchiava un botto ai tempi. Sonoche non ci torno. Ne tagliavo più di un quarto, la piegavo in due, prendevo ...

La consideravo un prodotto mediocre rispetto alla napoletana. Ma alcuni giovani pizzaioli hanno cambiato tutto. Breve storia di un pentimento ...Jay-Z attacca duramente l’Academy per non aver mai premiato Beyoncé con il Migliore Album. Il rapper ha affidato il suo sfogo in occasione del discorso di accettazione del Global Impact Award, ...Quindicesima tripla doppia stagionale per il serbo dei Nuggets. Gallinari (11 punti) non basta a Washington, Williamson rilancia New Orleans, Atlanta castiga i Suns, successi per Miami e Sacramento. L ...