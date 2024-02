Highlights Real Madrid-Atletico Madrid 1-1 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di, sfida valevole per la ventitreesima giornata di. Un gol di Brahim Diaz dopo 20 minuti di partita manda in vantaggio la squadra di Ancelotti, ma l’di Simeone non molla davvero mai: Llorente in pieno recupero la riprende ed è 1-1 al Bernabeu. SportFace.

L'Atletico Madrid trova il pari al Bernabeu all'ultimo respiro contro il Real Madrid. Al 93' cross profondo di Savic, Depay fa la sponda di testa in area dove Llorente sbuca dietro Nacho e batte Lunin ...Emergenza in difesa per Ancelotti: Carvajal dovrebbe giocare centrale insieme a Nacho. Neanche panchina per Rudiger. Senza Tchouameni squalificato, giocano Valverde, Kroos e Camavinga, in panca Modric ...