Hellas Verona ancora su Manolas | questa settimana nuovo summit

Vietato sbagliare per Napoli e Verona , che per obiettivi diversi hanno lo stesso identico bisogno di punti. I partenopei, dopo la delusione di ... (metropolitanmagazine)

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I brianzoli cercano la vittoria per chiudere la pratica ... (sport.periodicodaily)

In questi giorni il presidente Setti, con Sogliano, dovrebbe vedere l’entourage di Manolas, per limare le ultime asperità e trovare un accordo. Si muove dunque l’Hellas Verona, concorrente del ...Andrea Dossena, ex esterno mancino del Napoli e oggi allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli ...L'ex vice di Mandorlini torna su una panchina italiana: Roberto Bordin annunciato come nuovo allenatore della Triestina ...