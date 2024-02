‘Halo’ | Master Chief arriva a San Siro

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In occasione del Derby d’Italia Inter-Juventus, Paramount+ ha portato allo stadio di Sanun ospite speciale,, il protagonista di Halo. I primi due episodi della tanto attesa seconda stagione della serie di successo Halo arriveranno sulla piattaforma l’8 febbraio 2024. LEGGI ANCHE:, svelato il trailer ufficiale della seconda stagione In attesa di vedere i loro eroi combattere per la vittoria in campo, gli appassionati di calcio hanno potuto immergersi nel mondo del videogioco grazie all’incursione speciale di John-117. Nella seconda stagione,John-117 guida la sua squadra di Spartan contro la minaccia aliena Covenant. Con un evento scioccante su un pianeta desolato, John intraprende un viaggio per dimostrare che i Covenant si stanno ...