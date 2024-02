Ha aperto a Sanremo “La Noioteca” | luogo legato a Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Alle 14:30 ha“La”, in Via G.Matteotti 194, undi attività legate al mondo di. Andiamo a scoprire di cos’è e a conoscere le date del live dial Festival di2024 e a “La” Alle 14:30 ha“La”, undi attività legate al mondo di. L’artista, infatti, partecipa tra i big in gara alla 74ª edizione del Festival diper la prima volta in assoluto. Presenterà sul palco dell’Ariston il breno “La noia”. Il brano (LaTarma Records, distribuito da ADA ...