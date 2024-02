Guida al Festival di Sanremo 2024 | lo “spiegone” completo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ormai ci siamo, da mesi circolano gli spot con una versione aggiornata del familiare motivetto musicale, 'Perché', intonato per la prima volta nel 1996 da Rudy Neri dei Prefisso. Martedì 6 febbraio parte la 74esima edizione deldi, che allieterà le serate nostrane a partire dalle 20.40 – in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay – fino a sabato 10 febbraio, giorno della finale. Dallo storico Teatro Ariston della città dei fiori, Amadeus per la quinta volta consecutiva si destreggerà tra 30 artisti in gara, ospiti nazionali e internazionali e tre giurie: la sala stampa, tv e web, il televoto da casa e per la prima volta la giuria delle radio. Ad accompagnarlo cinque co-conduttori e co-conduttrici: Fiorello, Lorella Cuccarini, Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino. Come di ...