Guerriglia urbana in centro a Modena | ferito un negoziante Paura e rabbia

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – “Sono davvero molto arto, non è possibile una violenza di questo tipo; per tanti anni anche grazie alla mia collaborazione con le forze dell’ordine quest’area è stata ‘ripulita’ da spacciatori e scippatori ma ora la situazione è tornata peggio di prima". Afez Hossain Mahmud, bengalese di origine, è esasperato dopo il far west che si è scatenato sabato sera, 4 febbraio, in largo San Giacomo quando un gruppo di giovani nordafricani ha fatto irruzione nel suo negozio di alimentari ’Moden Bangla’ dove si era rifugiato un loro connazionale per sfuggire al pestaggio. Non solo botte ma anche vandalismi. Scene ditra il piazzale e corso Canalchiaro. Sono volati infatti bottiglie, cartelli stradali, portacenere. Un video, postato sui social, mostra la sequenza con tanto di ...