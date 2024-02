Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Le notizie di domenica 4 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Bombardieri partiti dagli Usa attaccano basi filo-iraniane in ... (corriere)

Blinken ha discusso con la Gran Bretagna sulla “situazione nel Mar Rosso” e sul “rilascio degli ostaggi israeliani”, ma l’accordo con Hamas appare lontano ...È in un contesto di uso militante della Storia che si inserisce la denuncia presentata dal Sudafrca contro Israele per crimini contro l'umanità a Gaza” scrive lo storico Georges Bensoussan su Le Point ..."L'accordo sugli ostaggi rapiti a Gaza non è dietro l'angolo". Ad affermarlo è stato il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan sottolineando che "la palla ora è nelle mani di Hamas", che ...