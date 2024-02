Guerra in Italia | eserciti non pronti | sarà uno choc Zelensky | scenari da incubo al Tg1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) «Lapuò arrivare da voi perché abbiamo a che fare con Vladimir Putin e quando laarriverà nessunopronto. Glieuropei non sonouno shock. Dov'è la garanzia che la Nato reagirà prontamente? Chi ne parla? Nessuno». Il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista esclusiva al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera, ha rilanciato il rischio che il conflitto scatenato dalla Russia con l'invasione dell'Ucraina possa allargarsi al resto del continente. «Non ho mai pensato di mollare», ha aggiunto, «sono ucraino amo e difendo l'Ucraina. Non si può credere alla vittoria del male. So che noi vinceremo». Della situazione sul campo ha detto che «il 26% del territorio ucraino resta sotto il controllo ...