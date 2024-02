Guerra Hamas-Israele | raid su Rafah | “Colpito asilo | 128 morti” Si allontana l’accordo sugli ostaggi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ultimi aggiornamenti sullatradi oggi, lunedì 5 febbraio: secondo le agenzie di stampa locali, sarebbero 128 i morti in un attacco su, dove è stato colpito anche un. Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan "sil'accordo". Oggi nuova missione d Blinken in Medioriente.

Le notizie di domenica 4 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Bombardieri partiti dagli Usa attaccano basi filo-iraniane in ... (corriere)

Non è arrivata questa sera la risposta di Hamas sulla proposta di tregua e per il rilascio degli ostaggi elaborata nei giorni scorsi a Parigi e ... (fanpage)

La guerra in Medioriente giunge al giorno 122. Hamas è pronto a rifiutare l'accordo con Israele mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il media saudita Al-Arabiya, ...Il segretario di stato Usa Antony Blinken arriverà in Israele per una visita di due giorni sabato prossimo, è la sesta volta. Lo hanno fatto sapere fonti a Gerusalemme, riferite da Haaretz. . Leggi ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, lunedì 5 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...