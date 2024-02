Gudmundsson | DIATRIBE sui social tra Genoa e Fiorentina sull’affare saltato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Continuano letra i tifosi dele dellasuiper quanto concerne l’affareNonostante il mercato sia finito, tra(parlando di) i fuochi non si sono spenti tra i tifosi: soprattutto per quanto concerne l’affarenelle ultime ore della sessione. Dalla sicurezza dei sostenitori viola di prendere l’esterno rossoblu alla fumata nera finale, con ini ad “invadere” ifiorentini tra sfottò vari e altro. Ora non resta che pensare al campo per capire, da entrambe le parti, chi avrà ragione.