“Guardate che schifo mangiano” Grande Fratello | roba da perdere l’appetito | il pubblico ha visto tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Caos al. Dure critiche sono giunte a Rosy Chin per quanto successo in cucina, infatti come sapete lei è sempre protagonista ai fornelli essendo appunto una food blogger anche nella vita professionale. Eppure è arrivato un attacco pesantissimo in queste ore e chissà se non sarà avvisata diquesto per rispondere una volta per tutte ai contestatori. C’è chi ha provato disgusto davanti ad alcune immagini riprese dalle telecamere del. Le critiche a Rosy Chin mentre si trovava in cucina a preparare il cibo sono sopraggiunte in maniera improvvisa. E un’utente si è lamentata decisamente tanto di alcuni atteggiamenti della gieffina, la quale non presterebbe particolare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali. Leggi anche: “Questa non gliela doveva fare”. ...