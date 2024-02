Gruppo IMD | nuove soluzioni all’avanguardia per la diagnostica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "PER ESSERE sempre più competitivi nel mondo, che cambia, occorre diventare più grandi", parola di Aniello Aliberti (nella foto in basso), fondatore e presidente delIMD, International Medical Devices, con sede in provincia di Bergamo. "Io sono napoletano di origine, ma è in questo contesto imprenditoriale che ho avuto tutti i miei successi professionali, grazie ad una cultura del lavoro, che è propria della Lombardia e di questo territorio in particolare. Abbiamo il 95% dei nostri fornitori a meno di 30 chilometri da noi e questo è senza dubbio un grande vantaggio", dice Aniello Aliberti, per anni dirigente anche di Confindustria Bergamo. Oggi il, che è formato da tre società operative, Technix, IMD Generators e Intermedical, ha un fatturato di 50 milioni di euro, al 2023 e 150 persone che lavorano nelle aziende. Il ...