Greta Rossetti si sbilancia sul rapporto con Sergio al GF | ecco cosa farà

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nella casa del Grande Fratello pare stia nascendo un’amicizia speciale traD’Ottavi. I due non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme per conoscersi meglio. Questo sta portando molti a credere che tra loro ci sia un feeling tale da condurli verso qualdi più grande e più forte di una semplice amicizia. Ad ogni modo,ha deciso di aprirsi con alcune sue coinquiline, a cui ha rivelato quali sono le sue intenzioni con il coinquilino.ha detto. Le confessioni dia Letizia e Perla al GFsi sta avvicinando parecchio aD’Ottavi al GF, ma questo potrebbe essere davvero il preludio alla nascita di una ...