Greta e Vittorio | il colpo di scena nella notte!

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni Grande Fratello:Rossetti EMenozzi sempre più complici e intimi! Clamorosodinotte tra i 2! GF:DIDI NOTTE-Rossetti, protagonista di questo GF, ha detto a: “Io mi prendo cura di te, ti proteggo dentro e fuori come dice l’aereo. Sono sempre io che vengo da te, tutto il giorno, sono sempre io che vengo da te, tu da me non vieni mai. Sia ...