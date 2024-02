“Grease” al Teatro Celebrazioni di Bologna

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 5 febbraio 2024)– Ha dato il via alla musical-maniafirmato dalla Compagnia della Rancia, che replica il successo dello scorso anno aldicon tre date, in programma venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle 21 e domenica 11 febbraio alle 18. Scritto da Jim Jacobs e Warren Casey,– che ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “– il musical” in scena da gennaio 2024 ‘Slava’s Snowshow’ in scena dal 15 al 19 marzo alDuse diLino Guanciale alDuse dicon “Non svegliate lo spettatore” Oblivion Rhapsody alDuse di ...