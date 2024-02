Grazie al figlio rinasce a Roma la trattoria che era della mamma La storia di Contesto Urbano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Fino a pochi anni fa si andava a San Cesareo per visitare i restivilla di Massenzio o quellivia Labicana, ma soprattutto per fermarsi a tavola nelladi Anna Dente, l'Osteria di San Cesario, dal 1995 un'iconacucina laziale a immagine e somiglianzasua istrionica cuoca e patronne. Anna era matrona contadina, polemica, rumorosa, simpatica, stretta stretta al suo territorio di cui conosceva tutti i prodotti, anche quelli meno noti, scovati dalla suao cercati e trovati da lei stessa, in primo luogo le erbe, decine di varietà, di sapori e profumi rari. Interpretecucina laziale Abbiamo usato i verbi al passato perché purtroppo nel 2020 fa Anna ci ha lasciato. Indimenticabili le sue fragorose risate, la sorridente insistenza ...