Grazie ai veterani La rabbia e l’esperienza

(Di lunedì 5 febbraio 2024) di Michele Bufalino La reazione rabbiosa, prima e dopo il fischio finale di Cosenza-Pisa, ha rimesso al centro la vecchia guardia nerazzurra. Un gol confezionato sull’asse Masucci-Caracciolo, divenuto catalizzatore perfetto per il gruppo, con un abbraccio generale a fine partita, tanto da scatenare anche un’altrettanto focosa reazione da parte del tecnico nerazzurro Aquilani, che ha manifestato tutto il suo entusiasmo, protestando in maniera vibrante con il direttore di gara. A tenere in piedi la baracca ci ha pensato l’usato sicuro. La rovesciata di ‘Tano’ Masucci con il quale il numero 26 ha confezionato l’assist di Caracciolo ha ricordato le già numerose acrobazie dell’attaccante pisano, come ad esempio la rete segnata dall’ex Sassuolo, proprio in rovesciata, sulla Reggina nel novembre 2020. Ironia della sorte ‘Tano’ ha inciso sul gol quasi come all’andata, quando un suo gol ...