Gravina | Losi esempio correttezza in campo e fuori

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “A pochi giorni dalla scomparsa di Gigi Riva, l’Italia del calcio perde un altro grande campione che ha dedicato la sua carriera ad una sola squadra, diventandone una bandiera e stabilendo un fortissimo legame con la città pur non essendovi nato. È stato undiin, un vero capitano che ha saputo entrare nel cuore di diverse generazioni di tifosi”. Così il presidente della Figc, Gabriele, che insieme alla Federazione si unisce al cordoglio dei familiari di Giacomo, ex difensore della Roma e della Nazionale morto ieri all’età di 88 anni. Questa sera (5 febbraio 2024), in occasione del posticipo della 23ª giornata del campionato di Serie A tra Roma e Cagliari, verrà osservato un minuto di raccoglimento e la squadra giallorossa scenderà in ...