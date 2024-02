Grave infortunio per Sofia Goggia | si teme frattura di tibia e perone

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La terribile notizia arriva dalle piste Pontedilegno-Tonale:è rimastamente infortunata dopo un allenamento. L’atleta di scii alpino si stava preparando per la prova a Soldeu, in Andorra, prevista per la prossima settimana.è caduta infortunandosi alla gamba, per la quale siladi. La campionessa è stata L'articolo proviene da Il Difforme.

L'ennesimo grave infortunio per l'azzurra che rischia ora di compromettere la propria rincorsa verso i Mondiali 2025 e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ultimi traguardi per una carriera sempre al ...L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 10 del 5 febbraio sulla pista Casola Nera di Ponte di Legno. Sofia è stata portata via con l'eliambulanza e al momento si sta valutando l'esatta entitùà ...