Grave infortunio per Sofia Goggia Si rompe tibia e malleolo | Mondiali a rischio 

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Nuovoper. La sciatrice è stata operata con successo nella Clinica 'La Madonnina' di Milano per la riduzione di una frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilonele destro. L'operazione è perfettamente riuscita, come informa la Fisi. All'atleta è stata applicata una placca con sette viti. Per la 31enne sciatrice bergamasca stagione conclusa e a rischio anche idel 2025. "Un altroche interla mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa, ma anche stavolta saprò rialzarmi". Sono le parole dipochi minuti prima di entrare in sala operatoria. Questa mattina al terzo giro dell'allenamento di slalom gigante sulla pista ...