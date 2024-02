Grave infortunio per Sofia Goggia | rottura di tibia e perone in allenamento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ponte di Legno (Brescia). L’ennesimodi una carriera tristemente condizionata dai guai fisici. Come riferisce La Gazzetta dello Sportè stata vittima questa mattina di un: a causa di una brutta caduta inla sciatrice bergamasca ha riportato ladellae del. La campionessa si stava preparando in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo nel comprensorio di Temù, a Ponte di Legno in provincia di Brescia, spesso teatro dei suoi allenamenti. La sua stagione si può considerare terminata in anticipo: in Coppa del Mondoera in testa nella classifica della discesa libera e occupava una posizione di rilievo anche nella ...