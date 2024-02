Grave incidente per Luca Zani | il testimone chiave dell’inchiesta su Pozzolo per lo sparo di Capodanno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un, il ricovero in ospedale e una prognosi severessima: almeno 90 giorni per considerarsi guarito. L’avvocato– consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Biella e ritenuto uno dei testimonisullodia Rosazza per il quale è indagato il parlamentare Emanuele(Fdi) – è ricoverato al Cto di Torino.ha avuto undurante un’escursione in mountain bike, sulle montagne tra Biella e Ivrea. È stato sottoposto a un intervento chirurgico, ha riportato un trauma cervicale, la prognosi è di 90 giorni. L’è avvenuto durante una discesa sulla pista del Monte Casto. Secondo la ...

