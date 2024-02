Gratta e vinci | gioca 10 euro e porta a casa 2 milioni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cesenatico, 5 febbraio 2024 –10e vince 2: la fortuna ha baciato un misteriosotore Cesenatico grazie a untipo ‘Nuovo 50X’. Nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio, infatti, un fortunatotore di Cesenatico, in proa di Forlì-Cesena, ha letteralmente sbancato grazie al'Nuovo 50X'. Cos’è ilNuovo 50X Il 'Nuovo 50X', dal costo di 10, è uncon il moltiplicatore. L’agenzia Agimeg spiega come si: “Se ne ‘i tuoi numeri’ trovi, una o più volte, uno o più ‘numeri vincenti’il premio o la ...

Gratta e vinci , lo scherzo al contrario è stato proprio una gran bell’idea. Loro, però, non ne sono stati molto felici… Certe volte lo si fa per ... (ilveggente)

Gratta e vinci , c’era qualcosa in quell’uomo e lui, a quanto pare, se n’è accorto sin dal principio: una profezia in piena regola. Lo conosceva ... (ilveggente)

Un fortunato giocatore di Cesenatico nei giorni scorsi è diventato milionario grazie al gratta e vinci “Nuovo 50X”. Come riporta l’agenzia Agimeg, ...I malviventi hanno agito, nella notte tra sabato e domenica, in via Irno. Indaga la Squadra Mobile, si cerca una banda specializzata in furti ...La dea bendata torna in Emilia Romagna e lo fa grazie ai Gratta e Vinci. Nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio, infatti, un fortunato giocatore di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, ha ...