Grassi e Pasquali lanciano il Sansepolcro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) GAVORRANO 02 GAVORRANO: Filippis, Pignat (69’ Modic), D’Agata (64’ Macrì), Grifoni, Pino, Nardella (63’ Masini), Mauro (64’ Ceccanti), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (58’ Mencagli). All. Masi.: Distasio, Mezzasoma (91’ Mariucci), Fremura, Della Spoletina, Gorini (68’ D’Angelo), Borgo, Piermarini (86’ Gennaioli), Fracassini (84’ Brizzi),, Ferri Marini (79’ Essoussi),. All. Bonura. Arbitro: Caggiari di Cagliari. Reti: 72’, 85’. Note: ammoniti Fracassini, Gorini, Mauro, Mencagli. GAVORRANO - Colpo esterno del Vivi Alto Tevereche sbanca 2-0 il campo del Follonica Gavorrano con due gol nella ripresa. La gara vede il ritorno al Malservisi-Matteini di mister Marco Bonura, oltre agli ex ...