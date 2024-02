Grandi Langhe 2024 | i 12 migliori vini secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Chiude il mese di gennaio l’evento “”, organizzato da Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Albae Dogliani e Consorzio tutela Roero. Giunto alla sua ottava edizione ha visto due giorni dedicate alla produzione viticola di una delle zone più rinomante del Piemonte nelle OfficineRiparazioni (OGR) di Torino. Mentre si svolgeva il terzo talk Changes dal titolo L'identità e il valore della Comunità, non è mancata una nostra visita alla Sala Fucine dove 300 cantine si sono riunite, mettendo a disposizione nuove annate e bottiglie delle denominazionie Roero. Ecco una piccola selezione di assaggi e impressioni. Roero Arneis Cecu d'la Biunda ‘22 - Monchiero Carbone Moderno e territoriale. Dal 2004 questa selezione nasce per ...