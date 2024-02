Grande partecipazione di fedeli a Beltiglio di Ceppaloni per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiAdipresso la Parrocchia Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria, si sono conclusi nella mattina di ieri Domenica 4 Febbraio con la Santa Messa di Ringraziamento, i SolenniindelSan Biagio Vescovo e Martire, organizzati dal Parroco Don Lorenzo Varrecchia e dal comitato festa. Dopo la Peregrinatio in cui la Sacra Immagine di San Biagio ha visitato le località Cuonti, Martini, Petrara ed il Cimitero, in cui è stata celebrata la Santa Messa con Supplica ale preghiera per i defunti, nei tre giorni del Triduo all’interno della Chiesa si è celebrato ilRosario con il canto delle litanie e la Santa Messa offiaciata da Don Michele Villani, Don Silvio ...