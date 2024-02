Grande Fratello | spoiler 5 febbraio | non ci sarà nessun eliminato | arrivano due nuovi concorrenti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Alfonso Signorini, questa sera lunedì 5, tornerà a collegarsi con idella Casa più spiata d’Italia in occasione di una nuova puntata del. Giuseppe Garibaldi, che in settimana aveva lasciato l’abitazione di Cinecittà in seguito a un malore, ora sta bene e quest’oggi tonerà ad unirsi al resto dei gieffini. Il conduttore svelerà inoltre il verdetto del televoto settimanale, che vede in nomination: Beatrice, Vittorio, Stefano e Letizia, va precisato che non è previstaa eliminazione. Dueinoltre varcheranno la porta rossa, pronti a mettersi in gioco. Scopriamo qualche anticipazione in più riguardo l’appuntamento odierno del GF.: due...