Grande Fratello | Simona Tagli e Alessio Falsone nuovi concorrenti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(da Instagram) A 148 giorni dall’inizio del gioco, ilsi prepara ad accogliere in casa ancora. Stasera, nel corso della 34esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, si uniranno infatti al gruppo la conduttrice degli anni ‘90, imprenditore e allenatore di calcio. Nata a Milano il 22 febbraio 1964,ha preso parte nel corso della sua carriera, incominciata con programmi come Drive In, a diverse trasmissioni televisive: da Domenica In a Giochi Senza Frontiere, che ha condotto nel 1995, fino a “reinventarsi” come opinionista a Pomeriggio Cinque e altri programmi simili. In ...