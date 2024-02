Grande Fratello | Signorini rivela in diretta | Ecco come sta Giuseppe Garibaldi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In alto il video dell'inizio della puntata del GFLunedì 5 febbraio, su Canale 5 in prima serata va in onda il, il programma condotto da Alfonso. Subito la puntata inizia con una bella notizia: le condizioni di buona salute di, che durante la...

Questa sera al GF, Alfonso Signorini ha aggiornato il pubblico su come sta Giuseppe Garibaldi : il gieffino è rientrato in studio poco dopo! (comingsoon)

Nella frenesia e nell’eccitazione della trentaquattresima puntata del Grande Fratello, un nuovo volto si prepara a varcare la soglia della celebre casa. Si tratta di Alessio Falsone, un imprenditore ...Il Grande Fratello prosegue con la trentaquattresima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...L’energia di Giuseppe, in gran forma, tornerà a risplendere nel loft di Cinecittà, confermando il suo impegno e coinvolgimento nella sfida quotidiana del Grande Fratello.