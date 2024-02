Grande Fratello | Perla si confronta con Sergio e Greta parlando del suo biglietto

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tra le mura della Casa del, in queste ore,Vatiero ha avuto modo dirsi con: ai due compagni d’avventura la concorrente campana ha sottolineato di non sentirsi individualista, malgrado Beatrice la pensi in modo differente. Vatiero ha precisato di essere una persona premurosa.: il messaggio difinisce nelle mani di Beatrice Nel corso della serata di sabato 3 febbraio, i gieffini sono stati chiamati a dover esprimere una riflessione sull’esperienza che stanno affrontando all’interno della Casa del GF. Il pensiero diin modo del tutto casuale è finito nelle mani di Beatrice, che ha definito la sua compagna d’avventura individualista nell’esternare ...

Volge quasi al termine la giornata dentro la Casa, e gli inquilini, prima di andare a letto, intonano tutti insieme delle dolci e romantiche canzoni ...Nella puntata precedente della telenovela “Oriele” vi abbiamo raccontato che i due ex gieffini hanno deciso di dirsi addio per l’ennesima volta. Le cause L’intenzione di Oriana Marzoli di partecipare ...Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e donne, nelle ultime ore ha parlato nuovamente di quando ha conosciuto Greta Rossetti, attuale concorrente del Grande Fratello ed ex di Mirko Brunetti.