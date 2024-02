Grande Fratello | nuovi ingressi e sorprese Le anticipazioni di stasera | 5 febbraio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La serata del 5porterà un nuovo episodio del noto reality show ‘‘, in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata, i telespettatori vedranno l’ingresso di dueconcorrenti, assistere a teneree seguire col fiato sospeso la votazione tra quattro dei partecipanti. I protagonisti della serata includeranno figure televisive degli anni ’90 e personaggi noti nel campo imprenditoriale e sportivo. Un episodio denso di emozioni si preannuncia sul piccolo schermo. Ma chi riuscirà a conquistare la simpatia del pubblico e a evitare l’eliminazione?: ledi lunedì 5Un’attenzione particolare sarà riservata a dueconcorrenti, ...

Grande Fratello , chi è il concorrente preferito della 21esima settimana. Novella2000 ha reso noto l’esito del sondaggio che lancia in attesa della ... (caffeinamagazine)

Ormai l’attesa diventa sempre più ardua per i telespettatori del Grande Fratello 2023, finalmente stasera andrà in onda la 34esima puntata e ... (tuttivip)

Torna il Grande Fratello. Alfonso Signorini, questa sera su Canale 5, aggiornerà in diretta il pubblico sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi che venerdì sera è ...Questa sera su canale 5 torna il Grande Fratello. Alfonso Signorini aggiornerà in diretta il pubblico sulle codizioni di salute di Giuseppe Garibaldi che venerdì sera è uscito a causa di un malore.Giuseppe Garibaldi rientra nella Casa del Grande Fratello. Dopo la paura per il malore che ha colpito l'ex bidello lo scorso venerdì, arriva il sospiro di sollievo. Le sue ...