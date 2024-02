“Grande Fratello” | Letizia minaccia di lasciare la casa | il motivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 febbraio 2024) News Tv.di abbandonare ladel. È successo ieri, domenica 4 febbraio 2023, quando la ragazza ha dato il via ad uno sfogo che riguarda la puntata che andrà in onda stasera, lunedì 5 febbraio. Non sono mancate le critiche dei telespettatori che sui social hanno affondatodopo che ha espresso la volontà diil programma. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Mattino 5”, aggressione choc in diretta tv: Panicucci senza parole Leggi anche: “Ho un cancro all’utero”: l’annuncio shock della famosa attrice. Poi l’assurda verità C’è tensione nelladel “” Giorni complicati nelladel...