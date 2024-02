Grande Fratello | il sondaggio tra Beatrice | Letizia | Stefano e Vittorio | chi è il candidato all’eliminazione?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024), il: stasera scopriremo chi traandrà in nomination per la prossima eliminazione dalla casa di Cinecittàe ildi oggi: chi è il? Alè tempo di scoprire chi trasarà ildalla casa di Cinecittà. Partiamo col, poi stasera in puntata ci sarà la chiusura del televoto e l’annuncio di Alfonso Signorini. Il televoto inizia a farsi ...