Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi nella Casa dopo il malore | “Non mi ricordo più niente”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ilavvenutodele che aveva spaventato tutti gli inquilini,è finalmente rientrato in gioco. L’annuncio è arrivato durante la serata di lunedì 5 febbraio su Canale 5, con Alfonso Signorini che ha accolto in studio l’ex bidello e ha ricostruito insieme a lui quanto accaduto in quegli attimi concitati, che avevano preoccupato anche gli spettatori. Prima, in apertura, aveva annunciato: “sta bene ci ha fatto prendere un bello spavento venerdì notte quando si è sentito male, ma questa sera rientrerà a sorpresa”. “è stato immediatamente soccorso prima dal medico del GF e poi dall’ambulanza. È stato ...