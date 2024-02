Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi come sta? Cesara Buonamici | «Torna nella Casa | ecco cosa è successo»

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Alfonso Signorini, questa sera lunedì 5 febbraio , tornerà a collegarsi con i concorrenti della Casa più spiata d’Italia in occasione di una nuova ... (anticipazionitv)

A distanza di un giorno dalla grande preoccupazione al Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi, il gieffino che durante nei giorni scorsi ha avuto un malore, Cesara Buonamici a Pomeriggio 5 ...Nella puntata del 5 febbraio entrano Simona Tagli e Alessio Falsone. Novità anche per Giuseppe Garibaldi Fratello _ Alfonso Signorini Lunedì 5 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo… Leggi ...Questa sera varcherà la porta rossa, insieme ad Alessio Falsone, una vecchia conoscenza della tv italiana. Si tratta di Simona Tagli, volto televisivo che si lega alla stagione degli anni Novanta.