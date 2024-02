Grande Fratello | diretta trentaquattresima puntata

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Giuseppe -(US Endemol Shine) Ilprosegue con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.38: Breve anteprima. Anticipazionidi lunedì 5 febbraio 2024 Insu Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce ladel. Con ...

Il Grande Fratello prosegue con la trentaquattresima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...L’energia di Giuseppe, in gran forma, tornerà a risplendere nel loft di Cinecittà, confermando il suo impegno e coinvolgimento nella sfida quotidiana del Grande Fratello.BOLOGNA – Due nuovi concorrenti, il ritorno di Giuseppe Garibaldi dopo il breve ricovero e tante sorprese (in particolare per Rosy Chin e Grecia Colmenares): sono gli ingredienti della nuova puntata ...