Grande Fratello | chi è Alessio Falsone | il nuovo concorrente del reality

Il Grande Fratello accoglie due nuovi concorrenti stasera: Alessio Falsone e Simona Tagli. Entrambi milanesi, portano con sé esperienze diverse e promettono di aggiungere un tocco unico alla casa.L’energia di Giuseppe, in gran forma, tornerà a risplendere nel loft di Cinecittà, confermando il suo impegno e coinvolgimento nella sfida quotidiana del Grande Fratello.BOLOGNA – Due nuovi concorrenti, il ritorno di Giuseppe Garibaldi dopo il breve ricovero e tante sorprese (in particolare per Rosy Chin e Grecia Colmenares): sono gli ingredienti della nuova puntata ...