Grammy | il rapper Killer Mike trionfa ma poi viene arrestato

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Prima vince 3 premi, poiportato via in manette Ilstatunitensenel backstage deiAwards dopo aver vinto tre statuette nello show. Le riprese video pubblicate sui social media mostrano momenti concitati nel backstagementre si sente una voce che dice: "Sei serio? Che ca**o?". L'episodio è avvenuto dopo la

Vincitore di tre statuette, il musicista è stato visto lasciare la cerimonia con le manette ai polsi e due agenti al fianco Killer Mike è stato arrestato per reati… Leggi ...Il rapper statunitense Killer Mike arrestato nel backstage dei Grammy Awards dopo aver vinto tre statuette nello show. Le riprese video pubblicate sui social media mostrano momenti concitati nel ...Il rapper statunitense Killer Mike è stato filmato mentre veniva portato via in manette nel backstage dei Grammy Awards dopo aver vinto tre statuette all'inizio della notte. Le riprese video ...