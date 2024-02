Grammy Awards vincitori 2024 | tutti i nomi e le canzoni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Los Angeles presenta idei: la 66esima della cerimonia non ha deluso le aspettative, portando sul tappeto rosso e sul palco delle premiazioni artisti dal grandissimo talento. Le premiazioni sono iniziate alle 20.00 negli Stati Uniti d’America (circa le due di notte del 5 febbraio in Italia) e si sono svolte alla Crypto.com Arena della città. Un’occasione per premiare i grandi della musica dell’anno e per rifarsi gli occhi con gli splendidi look sfoggiati dalle star per l’occasione. IdeiA presentare l’evento, come nel 2023, è stato il conduttore televisivo e comico Trevor Noah, dotato di un umorismo decisamente tagliente. Ad esibirsi sul palco durante la cerimonia di premiazioni alcuni dei ...