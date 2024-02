Grammy Awards in rosa | trionfano Taylor Swift | Billie Eilish e Miley Cyrus

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una valangasi è abbattuta sulla 66a edizione dei, gli Oscar della musica assegnati dall'associazione della discografia americana, che si sono tenuti stanotte alla Crypto.com Arena di Los Angeles, condotti per il quarto anno consecutivo dal comico e presentatore Trevor Noah., la cantante dei record, ha vinto due grammofoni d'oro, tra cui Album dell'Anno con Midnights, diventando la prima artista nella storia deia vincere il premio per quattro volte (c'era già riuscita con Fearless, 1989 e Folklore), superando in un colpo solo tre mostri sacri come Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, che si erano fermati a tre.è stata premiata dalla popstar canadese Celine Dion, alla sua uscita pubblica dopo essere stata colpita da ...

Una sorta di messa gospel per ricordare le star della musica scomparse nel 2023. Un ricordo per nulla sdolcinato, ma carico di energia, nel segmento In memoriam alla 66esima edizione dei Grammy a Los ...Miley Cyrus e il fidanzato Maxx Morando, solitamente molto riservati, si sono baciati in pubblico alla serata dei Grammy Awards 2024 in cui la cantante ha vinto due premi ...Céline Dion ha fatto un'apparizione a sorpresa alla cerimonia dei Grammy Awards 2024 alla Crypto.com Arena di Los Angeles nel mezzo della sua battaglia in corso contro la sindrome della persona rigida ...