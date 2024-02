Grammy Awards | il ritorno in pubblico di Celine Dion e il record di Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dopo un periodo lontana dai riflettori,è tornata sul palco. Questa volta non per cantare, ma per consegnare il premio per il “miglior album” adurante la cerimonia di premiazione dei2024, svoltasi alla Crypto Arena di Los Angeles. L’interprete canadese aveva rivelato nel dicembre 2022 di essere affetta dalla sindrome di Stiff-Person, nota anche come sindrome della persona rigida, un disturbo neurologico progressivo che colpisce il cervello e il midollo spinale, che le ha impedito di proseguire la sua carriera e l’ha costretta a cancellare alcuni dei suoi tour. “Grazie a tutti, vi amo”, ha detto commossa l’artista(Instagram)e ilsul palco “Grazie a tutti, vi amo“, ha detto la Queen of Power Ballads ...