Grammy 2024 | tutti i vincitori Taylor Swift stabilisce l’ennesimo record

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È lei la donna del momento Sono andati in scena, nella notta, i. Una edizione nel segno delle donne e di. L’artista è diventata la prima artista nelle 66 edizioni deia ottenere per la quarta volta il premio al miglior album dell’anno. Questa volta è stata premiata con Midnights, che si aggiunge alle vittorie di Fearless (2010), 1989 (2016) e Folklore (2021). In questo modosupera Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria, considerata la più prestigiosa.ha anche portato a casa il riconoscimento per il miglior album pop dell’anno, annunciato dagli U2 in collegamento dalla Sfera di Las Vegas. Poi premi anche per Miley ...