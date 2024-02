Grammy 2024 | tutti i vincitori della 66esima edizione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Finalmente è arrivato il momento di scoprire chi sono ideiAwards, al Peacock Theater di Los Angeles. Ad aprire le danze di questa premiazione è stata Phoebe Bridgers vincendo per il suo featuring in “Ghost in the Machine” di SZA nella categoria miglior duo/gruppo pop. Il suo gruppo Boygenius, che quest’anno è stato nominato per sette premi, ha ricevuto parecchi premi, infatti hanno vinto tre delle categorie annunciate, tra cui miglior album di musica alternativa per “The Record”, miglior canzone rock e miglior performance rock per “Not Strong Enough”. Ma anche importantissimo il premio assegnato a Billie Eilish per la miglior canzone scritta per il cinema “What Was I Made For?” per Barbie e i Paramore che hanno stravinto per miglior album rock con “This is Why” e la miglior performance di alternative music. I ...